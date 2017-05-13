Kenneth Branagh, Nazizmle İlgili Bir Film Çekebilir

Branagh'ın sıradaki projesi açıklandı...
yazar: 13 Mayıs 2017

Yıllar boyunca Shakespeare uyarlamalarına imzasını atan Kenneth Branagh 2011’de gösterime giren Thor‘dan sonra birbirinden alakasız filmleri (Cinderella ve Jack Ryan) yönetmeye başlamıştı. Branagh bu yıl karşımıza Agatha Christie uyarlaması Murder on the Orient Express‘le çıkacak. Yönetmen bu polisiye/dedektiflik filminden sonra bir kez daha başka bir türe, bu kez Nazizme yönelebilir. Fox stüdyosu, Anne Frank’in kaleme aldığı anı kitabı The Keeper of the Diary‘i sinemaya uyarlaması için Branagh’la görüşmelere başladı. Fox filmin başrolünü de Branagh’a teklif etti. Branagh teklifi kabul ederse Frank’in babası Otto Frank’i oynayacak. Film, Anne’in Holokost’la ilgili kaleme aldığı günlükleri babası Otto’nun yayınlatmaya çalışmasını, yayınevlerinden hep ret cevabını almasını anlatacak. Otto bir gün editör Barbara Zimmerman’la buluşacak, editör romanını yayınlamayı kabul edecek. Senaryoyu Sam Franco ve Evan Kilgore kaleme aldılar. Branagh, Anne’le ilgili belgesel Anne Frank Remembered‘ın anlatıcılığını üstlenmişti.

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yazar: Can Rende - May 13, 2017

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