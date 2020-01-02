Marvel Sinematik Evreni’ni inşa eden ve özellikle gişede tarihin en başarılı yapımlarını art arda gösterime sokan Kevin Feige, elindeki zengin malzemeyi bir evren haline getirirken Harry Potter’ı referans aldığını söyledi:

“Harry Potter’ı hayranlıkla izliyordum. Zaten var olan ve milyonlarca hayranı bulunan bir evreni, film serisi haline getirirken çok iyi iş çıkardılar. Seriden hiç kitap okumamıştım. Çocuklarım henüz okuma çağına gelmemişti ve bana da ilk çıktıklarında hitap etmiyorlardı sanırım. Ama her Harry Potter filmi geldiğinde haftasonumu ayırıp gidiyordum. Serinin sırrı, kitabı okuyanlara çok ayrıntılı bir dünya sunabilmesi ama aynı zamanda benim gibi hiç okumayan biri için takibinin kolay olmasıydı… Her filme gidip, kitapları hiç okumasam da, hikayeyi takip edebiliyordum. Tabi ki arada “Bu kimdi?” diye sorduğum oluyordu ama bir Harry Potter filmine gidip, bir sonrakine kadar hiç ilgilenmeyip, serinin bir sonraki filmine gidince herşeyi takip edebiliyordunuz. Eldeki zengin malzemeyi, kaliteyi düşürmeden, seriyi çok sevenleri rahatsız etmeden, herkesin rahatça anlayabileceği ve takip edebileceği bir düzeye getirdiler. Marvel’de de bunu örnek aldık”

“Her Harry Potter filmini 10 kere izledim. Her kitabı okumuş olsaydım, filmlerden daha fazla zevk almamı sağlayacak düzinelerce şey bulacağıma eminim. Ama bu ayrıntılar, hikayeden saf bir zevk almama engel değil. Marvel’de de bir “easter egg” koyacağız veya gönderme yapacağız diye hikayenin akışını bozmamaya özen gösterdik. İlk kez seyreden insanlara “Bu neydi? Neler Oluyor?” dedirtecek şeyleri koymadık”