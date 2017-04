Marvel’ın başkanı Kevin Feige sıradaki Marvel filmleri, James Gunn ve Joss Whedon hakkında konuştu.

Joss Whedon’ın Batgirl’ü Hakkında:

Yıllardır Marvel’la çalışan, Marvel için Avengers ve Avengers: Age of Ultron filmlerini çeken senarist-yönetmen Joss Whedon, DC’ye transfer oldu. Whedon’ın Marvel’ın rakibi DC için Batgirl‘ü çekeceği bir ay evvel resmileşmişti. Feige’ye bu konu hakkındaki görüşleri soruldu. Feige, “Whedon birkaç ay evvel beni aradı, ki aramak zorunda değildi. Sonuna kadar onu destekliyoruz. Whedon’ın çekeceği Batgirl‘ün harika bir film olmasını istiyoruz,” dedi.

Spider-Man’in Geleceği Hakkında:

Spider-Man, Civil War filmiyle Marvel evrenine dahil oldu. Ama Sony onu Marvel evreninde sadece kısa bir süre tutacak. Spider-Man 2019’a dek Avengers: Infinity War, Avengers 4, Spider-Man: Homecoming 2 filmlerinde yer alacak. Daha sonraysa Marvel evreninden çıkacak. Planlara sadık kalınırsa Sony, Marvel’la ortaklığını 2019’da vizyona girecek Spider-Man: Homecoming 2‘dan sonra bitirecek. Spider-Man’in geleceği Feige’ye soruldu ama başkan ser verip sır vermedi. “Gittiği yere kadar gidecek. Spidey ile ilgili özel planlarımız var,” demekle yetindi, planları açıklamadı. Bu arada Marvel’ın Sony’nin Venom ve diğer Spider-Man spin-off filmleriyle alakasının olmadığını da ekleyelim. Sony bu filmleri Marvel’sız kotaracak.

James Gunn’ın Geleceği Hakkında:

James Gunn’ın Guardians of the Galaxy Vol. 3 filmini yazıp yöneteceği dün kesinleşti. Böylelikle Gunn, Marvel’da bir seriyi (üç film) tamamlayan ilk yönetmen olacak. Diğer yönetmenler ya ilk ya da ikinci filmden sonra Marvel’dan çekilmişlerdi. Guardians of the Galaxy Vol. 3, Marvel evreninin Avengers: Infinity War‘dan sonraki on yılının temelini atacak. Yani 2018-2028 yılları arasında çekilecek Marvel filmlerinin temeli bu filmde atılacak. Henüz bu filmin vizyon tarihinin belirlenmediğini belirtelim. Feige’ye Gunn’ın geleceği de soruldu. Başkan, Gunn’ın üçüncü filmden sonra da Marvel’la çalışabileceğini düşünüyor. Yani Gunn üçüncü filmi çektikten sonra Marvel’dan ayrılmayabilir. Feige, Gunn’ın Guardians karakterleriyle, kozmik evreniyle inanılmaz özel bir bağının olduğunu, bu bağın üçüncü filmden sonrasında da devam edebileceğini belirtmiş. Gene de Gunn’ın kararı için üçüncü filmin vizyona girmesini beklemek gerekebilir.

Josh Brolin’in Karakterleri Hakkında:

Marvel’da Thanos adlı kötü karakteri oynayan Josh Brolin’in Deadpool 2‘de (ve Fox’ın adları açıklanmayan üç Marvel filminde) Cable’ı oynayacağı açıklandı. Böylelikle Brolin 2018’de hem Thanos, hem de Cable rollerinde karşımıza çıkmış olacak, ki bu durum çok sık rastlanan bir durum değil. Bu mevzu da sorulmuş. “Kontratlarımızda oyuncuların diğer rolleriyle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Han Solo ve Indiana Jones’u aynı kişi oynadı. Bir problem yaratmadı. Bence Thanos ve Cable çok farklı karakterler,” demiş Feige.

R Reytingli Filmler Hakkında:

Deadpool‘un inanılmaz başarısından sonra stüdyoların R reytingiyle ilgili önyargıları kırıldı. İlerleyen zamanlarda bu reytingte daha fazla film çekilecek. Marvel’dan da R reytingli filmler bekleyenleri Feige üzecek bir açıklama yaptı. Feige, R reytingli filmlerle ilgili bir planlarının olmadığını söyledi. Marvel’ın Disney’in çatısı altında olduğunu düşünürsek Marvel’dan R reytingli filmler çıkmayacak olması şaşırtıcı değil aslında. Disney 18 yaş altı kitleyi kaybetmeyi göze almaz, en azından şimdilik.

Mizah Hakkında:

Marvel filmlerindeki mizah da Feige’ye soruldu. “Oturup ‘İlk 45 dakikaya 15 şaka lazım,” demiyoruz,” diyen Feige mizahın seyirciyi yakalamanın yollarından bir tanesi olduğuna inandığını belirtmiş. Marvel mizahı 2028’deki filme dek devam edecek. Feige’e göre mizahsız filmler çekilmiyor; “Guardians‘ın Rocket’siz, Groot’suz olduğunu düşünsenize,” demiş.