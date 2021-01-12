Kevin Hart, komedideki ve stand-up’taki büyük başarısını, filmlerde de göstermeye devam edecek. HartBeat isimli yapım şirketiyle birlikte Netflix ile 4 filmlik bir anlaşma imsalayan Hart, umutlu konuşuyor:

“Netflix ile yapılan ortaklık, benim ve yapım şirketim için çok önemli bir fırsat. Platforma özel filmler hazırlayacak olmak hepimizi heyecanlandırıyor.”

“Netflix’in patronları Ted Sarandos ve Scott Stuber’e teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle ve ekibimle aynı kreatif vizyonu paylaşmalarını büyük bir fırsat olarak görüyorum. Her zaman izleyiciyi ilk plana koyuyorlar.”

Scott Stuber de “Kevin Hart’la uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Çok iyi bir yapım şirketi kurdu. Komedi zor bir alan ve aynı anda çok farklı kitleleri etkilemek kolay değil. Kevin bunu başarıyor. Birlikte hayata geçireceğimiz yeni filmlerde de aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyoruz.” sözleriyle anlaşmaya olan inancını dile getirdi.