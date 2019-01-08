Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle dışlanan ve başrollerini kaybeden Kevin Spacey, dün Nantucket’ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Yargılanmaya “Suçlu değilim” savunmasıyla devam edecek Spacey, hakimden “Gelecek duruşmalara çıkmama” iznini de kopardı.

Oyuncu uzun bir aradan sonra Youtube videosuyla insanların karşısına çıktıktan sonra, geri dönüşüyle ilgili plan yaptığı iddiaları güçlendi. Spacey’ye yakın kaynaklar Avrupa ülkelerinden özellikle Rusya’dan teklifler bulunduğunu ancak henüz iyi bir senaryo bulamadığını belirtiyor. Oyuncu ABD’den herhangi bir teklif almamış ve alsa da kabul etmeyi planlamıyor. Amerikan kamuoyunun tepkisi geçene kadar Hollywood’dan uzak kalacak gibi görünüyor.