Kevin Spacey’nin, Frank Underwood karakterine bürünerek tam da noel gecesi yayınladığı video, oyuncunun beklediği etkiyi yaratmamış görünüyor. Oyuncunun sıkı hayranları dışında kimse videoyu ilginç bulmadı ve Spacey’nin geri dönüş çabalarını gülünç buldu.

Jon Favreau çok basit bir benzetmeyle “Kevin Spacey artık Donald Trump’ın hukuk ekibini mi kullanıyor?” diye sordu. Trump da hakkındaki ciddi suçlamaların büyük bölümü doğru çıkmasına ve yakınındaki isimleri birer birer kaybetmesine rağmen, hiç bozuntuya vermeden yoluna devam etmeye çalışıyor.

Patricia Arquette “Eminim tacize uğrayan çocukların hiçbiri Spacey’nin tuhaf videosunu beğenmemiştir” tweet’iyle görüşlerini belirtirken kardeşi Rosanna “Kevin Spacey aklını yitirmiş. Ne absürd bir video. Bu daha başlangıç, daha çok kurban ortaya çıkacak” mesajını attı. Spacey’nin videosuyla ilgili farklı tweet’leri aşağıda bulabilirsiniz.

What did I miss? Did Kevin Spacey ruin Christmas Eve? — Julie Klausner (@julieklausner) 24 Aralık 2018

I’m pretty sure there’s nothing in that mug Kevin Spacey drinks out of. — Rob Lowe (@RobLowe) 25 Aralık 2018

Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience… if you hypocrites loved me as a murderer, why won’t you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood’s crimes are fiction and Kevin Spacey’s are not. #LostInSpacey — Ellen Barkin (@EllenBarkin) 25 Aralık 2018