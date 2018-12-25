Kevin Spacey’nin Videosu Beklediği Etkiyi Yaratmadı

Hakkında taciz iddiaları biriken oyuncunun umutsuz çırpınışları...
yazar: 25 Aralık 2018

Kevin Spacey’nin, Frank Underwood karakterine bürünerek tam da noel gecesi yayınladığı video, oyuncunun beklediği etkiyi yaratmamış görünüyor. Oyuncunun sıkı hayranları dışında kimse videoyu ilginç bulmadı ve Spacey’nin geri dönüş çabalarını gülünç buldu.

Jon Favreau çok basit bir benzetmeyle “Kevin Spacey artık Donald Trump’ın hukuk ekibini mi kullanıyor?” diye sordu. Trump da hakkındaki ciddi suçlamaların büyük bölümü doğru çıkmasına ve yakınındaki isimleri birer birer kaybetmesine rağmen, hiç bozuntuya vermeden yoluna devam etmeye çalışıyor.

Patricia Arquette “Eminim tacize uğrayan çocukların hiçbiri Spacey’nin tuhaf videosunu beğenmemiştir” tweet’iyle görüşlerini belirtirken kardeşi Rosanna “Kevin Spacey aklını yitirmiş. Ne absürd bir video. Bu daha başlangıç, daha çok kurban ortaya çıkacak” mesajını attı. Spacey’nin videosuyla ilgili farklı tweet’leri aşağıda bulabilirsiniz.

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yazar: bakınız - Ara 24, 2018

yazar: bakınız - Ara 25, 2018

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