Matthew Vaughn yıllar önce kurduğu Marv Studios‘u yeni döneme göre yenileyeceğini duyurdu. Vaughn bu haberi verdikten sonra yenilediği stüdyosunda hazırlayacağı projelerini de açıkladı. İlk proje, Kick-Ass‘in yeniden çevrimi. Aaron Taylor-Johnson ve Chloe Moretz’in başrollerinde sinemaya uyarlanan Kick-Ass devam filmiyle beklentileri karşılamayınca üçüncü film çekilmemişti. Vaughn, Kick-Ass‘i bu kez dizileştireceğini açıkladı. Dizinin merkezinde Afrikalı-Amerikalı bekâr anne Patience Lee karakteri yer alabilir. Vaughn, Moretz’in oynadığı Hit-Girl‘ün solo filminin halen masada olduğunu, çekilebileceğini belirtmiş. Fakat filmin Hit-Girl’ün gençliğine mi yoksa yetişkin dönemine mi odaklanacağı belli değil. Kick-Ass ve Hit-Girl karakterleri sil baştan yaratılacakları için Taylor-Johnson ve Moretz bu karakterleri tekrar oynamayacaklar. Vaughn, “Bu karakterleri baştan yaratacağız. İpucu için Mark Millar‘ın çizgi-romanlarda yaptıklarını inceleyebilirsiniz,” demiş.

Gelelim Kingsman serisine. Üçüncü film hazırlık aşamasında. Bu film, Hart-Eggsy ilişkisini konu alan son film olacak. Üçüncü film hazırlanırken Vaughn spin-off’ları da planlamaya başladı. Kingsman: The Great Game adı verilen spin-off filmi Kingsman teşkilatının 1900’lü yıllarına odaklanacak. Bu iki film arka arkaya çekilecekmiş. Bitti mi? Hayır. Vaughn 8 saatlik Kingsman dizisini de planlıyor. Yetmediyse Kingsman 2‘da karşımıza çıkan Statesman teşkilatını konu alan Statesman filminin de hazırlık aşamasında olduğunu belirteyim. Channing Tatum‘la Jeff Bridges‘in rollerini tekrarlayıp tekrarlamayacakları belli değil şu aşamada. Marv Studios’un çekim aşamasındaki filmiyse Taron Egerton‘ın Elton John‘ı oynayacağı Rocketman biyografik filmi. Vaughn bu filmin “ilk 17 yaş ve üstü müzikal” olacağını söylemiş, seks, uyuşturucu ve Rock’n Roll’a yer verileceğini belirtmiş. Çekimlere yakın zamanda Dexter Fletcher‘ın yönetmenliğinde başlanacak.