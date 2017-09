Eternal Sunshine of the Spotless Mind adlı harika filme imzalarını atan yönetmen Michel Gondry’le aktör Jim Carrey bu filmden yıllar sonra aynı yapımda çalışacaklar. İkiliyi Kidding adı verilen komedi dizisi bir araya getirecek. 10 bölümden oluşacak dizi, Showtime’da 2018’de yayınlanacak. Dizinin her bölümünün süresi 30 dakika olacak. Carrey, Jeff, diğer adıyla Mr. Pickles’ı oynayacak. Jeff çocuklara yönelik televizyon kanalıyla ikon haline gelip milyoner olan birisi. Eşi, iki de çocuğu, bir kız kardeşi olan Jeff gün gelir krize girer ve ne masallar, ne fabllar, ne de kuklalar onu bu depresyondan çıkarabilir. Sonuçta kibar bir adam olan Jeff’in karakteri değişmeye başlar. Gondry’nin çekeceği bölüm sayısı açıklanmadı. Carrey yirmi yıl aradan sonra ilk kez TV’ye dönmüş olacak.