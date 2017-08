Güzel bir günde oğlunuzla eğlence parkına gidiyorsunuz ve sonrasında bir de bakmışsınız oğlunuz yok ortalıkta. Daha sonrasında ise oğlunuzu birinin kaçırdığını görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Sizi bilmeyiz ama Halle Berry bu filmde oğlunu kurtarmak için elinden geleni ardına koymuyor. Yönetmen koltuğunda Luis Prieto’nun oturduğu Kidnap bu haftanın şaşırtan yapımlarından.

Kidnap, beklentinin düşük tutularak izlendiği takdirde keyif vermeyi ve kendine bağlamayı başaran bir aksiyon-gerilim filmi. Senaryo bakımından tahmin edilebilir ve klişe olsa da başrol Halle Berry’nin oynadığı anne karakteri kendine has bir yapıya sahip. İşini polise bırakmayıp oğlunu kaçıranların peşine düşüyor. Öyle ki Fast and Furious serisindeki sahneleri aratmayan araba sahneleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Otobanda yaşanan kovalamaca ve çarpışma sahneleri izlemeye değer. Film, başta annenin boşanmış olduğu kocasıyla yaşadığı sorunları ve oğlunu ne kadar sevdiğini göstererek iyi bir zemin hazırlıyor. Bu sevgi sayesinde bir annenin oğlu için her şeyi yapabileceğini anlatıyor bizlere… Halle Berry’nin performansı The Call adlı filmdeki kadar iyi ve The Call kadar sürükleyici.

Filmde kullanılan müzikler aksiyon sahneleri ile uyum sağlasa da öne çıkan bir yanı olduğunu söylenemiyor. Son zamanlarda birçok film müzik kullanımına özel olarak özen göstermiyor nedense. Kamera kullanımı konusunda genele baktığımızda her ne kadar bir sorun yok gibi gözükse de bazı sahnelerde rahatsız edici kamera hareketleri ve açılar mevcut. Oyunculuklara bakacak olursak, Halle Berry iyi bir performans sergiliyor ki geri kalan oyuncular da filmi bu konuda kurtarıyorlar.

Film, başta da bahsettiğim gibi senaryosunun zayıflığından kaybeden bir film. Olayın klişe ve tahmin edilebilir olmasını bir yana bırakırsak çocuğu kaçıran kötü karakterlerin korku filminden fırlamış gibi bir tipe sahip ve yarım akıllı olmaları can sıkıcı noktalardan birisi. Bir diğeri ise garsonluk yaptığı ve durumu iyi olmadığı gösterilen annenin altında son model iyi bir arabanın olması. Çalıştığı koşullara göre pek mümkün gözükmeyen bir senaryo hatası. Finale kadar hataları ile sürükleyen film maalesef ki finali ile bizi üzüyor. En azından daha ilginç veya şaşırtıcı bir final olsaydı hatalı ve eksiklerle dolu olan film biraz toparlanabilirdi.

Kidnap, sorunlu ve bilindik senaryosu ile başarısız bir film olsa da aksiyon sahneleri ve Halle Berry’nin oyunculuğu sayesinde sürükleyici, izlenebilir bir yaz filmi olarak vizyonda yerini alıyor.