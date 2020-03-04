Steven Soderbergh, 1950’lerde geçecek suç draması Kill Switch için çalışmalarını önemli oyuncuları filmin kadrosuna katarak sürdürüyor. Senaryosu Ed Salomon tarafından yazılan film, bir eve soyguncu olarak giren 3 kişinin içine düştükleri kötü durumu anlatacak.

Filmde daha önce Don Cheadle ve Sebastian Stan’in rol alacağı açıklanmıştı. Jon Hamm ve Cedric the Entertainer da bugün teklifleri kabul ettiklerini açıkladılar. Hamm’in soyguncu üçlünün peşindeki polisi oynaması bekleniyor.