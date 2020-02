On yıl önce duyurulan ama şartlar nedeniyle ancak 2018’de çekilebilen The Irishman; Parasite, Once Upon a Time… in Hollywood ve 1917‘ın gölgesinde kalıp neredeyse çok az konuşulup çok az ödül kazanıp Oscar’dan sıfır çekmiş olsa da hayat usta yönetmen Martin Scorsese için devam ediyor. Öyle ki yönetmen ödül sezonunu tamamlar tamamlamaz sıradaki filmi Killers of the Flower Moon‘un hazırlıklarına döndü. Paramount çatısı altında çekilecek bu filmin yönetmenin ilk westerni olacağı açıklandı.

David Grann‘ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin başrolleri Leonardo DiCaprio’yla Robert De Niro’nun. Film, DiCaprio’yla De Niro’nun birlikte bir Scorsese filminde ilk kez yer almalarını sağlayacak ama hemen belirtelim ki daha önce iki filmde birlikte rol alan ikili, Scorsese’nin reklam/kısa filmi The Audition‘da yer almışlardı. Killers‘a dönersek… Film 1920’lerde Oklahoma’da geçip arka arkaya işlenen cinayetlere odaklanacak. DiCaprio bir filmde daha bu cinayetleri soruşturan FBI ajanını canlandırırken De Niro da bu cinayetlerle bağlantısı olan kötü kişi William Hale’i oynayacak.

Çekimlere yazdan önce başlanması planlanan film ve gerçek olaylar için Scorsese şunları söylemiş: “Filmin western olduğunu düşünüyoruz. Olaylar 1921-22’de Oklahoma’da gerçekleşti. Kovboylar var ama arabaları da, atları da var. Film ağırlıklı olarak Osage’la, korkunç bir tarihi olan, beyazların kendileriyle ilgilenmediklerini düşünen yerli kabileyle alakalı. Sonra orada petrol keşfedilince Osage dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı bir yere dönüştü. En sonundaysa Yukon ve Colorado madencilik bölgelerinde olduğu gibi akbabalar buraya dadanır, beyaz adam ve Avrupalılar gelir ve her şey yitip gider. Yeraltı dünyası burada öyle bir kontrole sahipti ki bir yerlinin cinayeti, bir köpeğin cinayetinden önemsizdi.”