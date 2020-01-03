BBC America, sevilen dizisi Killing Eve için, daha üçüncü sezon yayınlanmadan dördüncü sezon onayını verdi. Üçüncü sezonunun çekimleri tamamlanan ve kurgu sürecinde olan dizi, en az iki sezon daha devam edecek.

Dizide ilk sezonu yazan Phoebe Waller-Bridge yapımcılığını sürdürürken üçüncü sezon Suzanne Heathcote’un kaleminden çıktı… Üçüncü sezonda yan ama önemli rollerde yeni isimlerle karşılaşacağız. Game of Thrones’ta Yara Greyjoy karakteriyle tanıdığımız Gemma Whelan, Pedja Bjelac, Camille Cottin, Steve Pemberton, Raj Bajaj,Turlough Convery, Harriet Walter, Danny Sapani ve Evgenia Dodina dizideki yeni isimler…