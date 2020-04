Killing Eve Üçüncü Sezon, diziyi takip eden kitleyi pek de memnun etmeyecek bir bölümle başladı. Bölüm biraz fazla süren bir hazırlık sekansı gibiydi.

Dizinin hayatta kalan tüm ana karakterlerinin neler yaptığını görmek güzeldi ama bu yaşantılarda bir bölüme uzatacak kadar ilginç bir ayrıntı veya farklı bir öyküye rastlayamadık. Villanelle’in arada geçen zamanda daha farklı şeyler yapmasını, Eve Polastri’nin vurulduktan sonra daha farklı bir psikolojik bir durumda olmasını bekliyorduk belki de ama bu bölüme kadar çok iyi getirilmiş karakterler, bölüm boyunca bizim gibi sıkılıyordu… Ve bölümün son saniyelerinde esas fiyasko geldi…

Yazının bundan sonrası ağır sürprizbozanlar içeriyor…

Dönüş bölümünün sonunda dizinin ana karakterlerinden birinin ölümünü izledik. Phoebe Waller Bridge tarafından çok iyi yazılmış, hikayesi çok iyi doldurulmuş, gelecekte ne olacağı merak edilen isimlerden Kenny, pat diye öldürüldü… Diziyi severek izleyen herkesin tepkisi de Southpark’taki gibi oldu: “Oh, My God. They Killed Kenny! You Bastards!”

Bölümü izleyip, yapımcıların açıklamalarını da okuyunca, severek takip ettiğimiz bir karakterin bir hiç uğruna ziyan edildiğini de öğrenmiş olduk. Phoebe Waller Bridge’in “Dizi artık senin, istediğini yapabilirsin” diye bıraktığı Susan Heathcote “Konu akmıyordu, tıkanmıştık, açmak için önemli bir karakteri öldürmek zorundaydık” diyerek kendisine emanet edilen diziyi pek de akıcı bulmadığını ve beğenmediğini itiraf etmiş oldu. Heathcote’un “Gelecek haftalarda daha fazla karakter ölebilir, karanlık bir sezon bizleri bekliyor” açıklamaları da artık Killing Eve’in, aslında diziyi hiç sevmemiş biri tarafından yönetildiğini gösteriyor gibi…

“Eve, 12’yi araştırmak için motive olsun diye Kenny’yi öldürdük” diye açıklanan cinayet sonrası yaşanacaklar daha az ilgi çekecek gibi… Aynı döngüyü daha önce Bill karakterinin öldürmesiyle yaşamışken, üçüncü sezonda öyküyü toparlamak için yine sevilen/masum bir karakterin öldürülmesi çok ucuz kaçtı. Dizi tarihinin belki de en farklı karakterlerinden Villanelle’in de klasik “Doğu Blok’u tarafından yetiştirilen katil imajına” iyice oturtulup, bütün gizemini kaybetmesi de gelecek haftalarda izleyenleri çok rahatsız edecek gibi duruyor.

İzleyici de bu bölüme çok iyi tepki vermedi ve Killing Eve ilk sezondaki hazırlık bölümlerinden bu yana en düşük rating’lerine imza attı. Gelecek bölümlerde toparlamazlarsa, dizinin sonunun yaklaştığını söylemek, pek de kahinlik olmaz.