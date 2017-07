The Good, The Bad and the Weird, The Age of Shadows, I Saw the Devil filmlerinin yönetmeni Kim Jee-woon şu sıralar yeni filmi In-rang‘ın çekim öncesi son hazırlıklarıyla meşgul durumda. Yönetmenin bu filmi bilimkurgu türünde olacak. Kim bu filmini Mamoru Oshii’nin kaleme aldığı The Wolf Brigade animesinden uyarlayacak. Çekimlere gelecek ay başlanacak. Kim, filminin başrollerini Master filminden Gang Dong-woon’a, Cold Eyes filminden Han Hyo-joo’ya ve Asura filminden Jung Woo-sung’a teslim etti.

2018 yazında vizyona girecek film yakın gelecekte geçecek. Terörist saldırıların hedefi olan Kuzey ve Güney Kore birleşme kararı alırlar. Daha özel bu saldırıları bastırmak için özel harekat timi oluşturulur, olaylar gelişir. Gang bomba taşıyan bir kızın intiharına tanık olduktan sonra psikolojisi bozulan, daha sonra timiyle terör örgütü arasında sıkışan polisi; Han intihar eden kızın ablasını; Jung ise merkezdeki polisin eğitmenini oynayacaklar.