Yönetmenlikteki ustalığı kadar her zaman tartışılan bir isim olmasıyla da dikkat çeken Kim Ki-duk ile ilgili ciddi şiddet iddiaları ortaya çıktı.

2013’te çektiği Moebius’un setinde ismi açıklanmayan bir kadın oyuncusuna tokat attığı ve senaryoda olmayan seks içeren bir sahneye zorladığı iddia edilen güney koreli yönetmen zor durumda kaldı. Yaşadıkları yüzünden filmden çıkmak zorunda kaldığını belirten oyuncunun, sendikasına şikayette bulunduğu belirtiliyor. Araştırmasını tamamlayan sendika gelecek hafta bulgularını açıklamak için bir basın toplantısı düzenleyecek ve yönetmen hakkında yasal prosedür başlatacak.

Kim Ki-duk ise tokatın sahne icabı olduğunu söyleyerek kendini savundu: “Bir karı-koca kavgası sahnesi çekiyorduk ve kavgayı kocanın gözünden görmemiz gerekiyordu. Kameraman bendim ve oyuncunun da izniyle sahne gerçekçi olsun diye kameranın arkasından tokat attım. Eğer net ve kesin deliller sunulursa, bir yönetmen olarak mesleğimi gözden geçirir ve sona erdiririm”