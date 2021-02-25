Senenin ilk aylarında resmiyete dökülen Steven Soderbergh – HBO Max işbirliğinin meyvelerinden biri KIMI olacak. Soderbergh gerilim filminde başrolü Zoë Kravitz’e verdi.

Film, agorafobik bir teknoloji uzmanının, bir cinayetin kayıtlarına tesadüfen ulaşmasıyla yaşananları anlatacak. Olayı çalıştığı şirkete ve polise aktarmak istediğinde bürokratik engellerle karşılaşan kahramanımız en korktuğu şeyi yapmak zorunda kalacaktır: Evinden dışarı çıkmak.

David Koepp’in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği film, Soderbergh’in HBO ile imzaladığı üç yıllık anlaşma kapsamında çekilecek.

Soderbergh’in HBO ile çalıştığı diğer proje ise Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe’li gerilim No Sudden Move…