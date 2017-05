Guy Ritchie yeni filmi King Arthur gösterime girdi. ABD cenahından oldukça kötü eleştiriler alan filme izleyici de şimdilik rağbet etmedi ve 200 milyon dolar harcanan film, Warner Bros.’un gişede batan pek çok gişe filminden bir tanesi oluverdi. Filmin iki aylık vizyon sürecinde bütçesinin ne kadarını kurtarabileceği merak konusu. Belki Ritchie’nin WB’yi üzen önceki filmi The Man From U.N.C.L.E. gibi çok az kârla da olsa bütçesini çıkarır. Filmin şimdilik battığını söylememiz mümkün. Biz de yıllardır hazırlık aşamasında olan projeye kimlerin dahil olduğunu, projenin nasıl değiştiğini irdeleyelim istedik.

2009. Warner Bros. her zamanki gibi franchise, yani seriye dönüşebilecek bir gişe filminin peşindeydi. 2004’te Disney’in sinemaya taşıdığı (Antoine Fuqua yönetti; Clive Owen, Mads Mikkelsen, Keira Knightley, Hugh Dancy, Ray Winstone, Joel Edgerton oynadı) King Arthur 120 milyon dolar bütçesine karşılık 203 milyon dolar kazandırmıştı. Çok değildi, ama WB daha iyi bir hasılat elde edeceğini düşünüp King Arthur filmini çekmek istedi. 2009’da WB, John Boorman’ın Excalibur‘ının haklarını satın aldı ve yeniden çevrimin yönetmenliğini Bryan Singer’a pasladı. Pek tabii film çekilemedi.

2011. İki yıl sonra David Dobkin’in kaleme aldığı Arthur & Lancelot senaryosunu 2 milyon dolara satın aldı. 90 milyon dolar bütçeyle, Dobkin’in yönetmenliğinde filmin çekileceği açıklandı. Gösterim tarihi de 15 Mart 2013 şeklindeydi. Arthur rolü Game of Thrones‘la ünlenen Kit Harington’a, Lancelot rolü Joel Kinnaman’a teslim edildi. Ama bütçe 130 milyon dolara fırlayınca fikir değiştirildi. Üç ay sonra Arthur rolü Colin Farrell’a, Merlin rolü Gary Oldman’a teslim edildi. Nedeniyse aktörlerin fazla tanınmamaları. Anlaşılacağı üzere bu üç ayda senaryo tekrar yazılmıştı. Daha sonra WB yazılan son senaryoyu da çöpe attı.

2013. Filmi yönetmeyi planlayan Dobkin, Robert Downey Jr.’lı The Judge‘ın çekimlerine başladı. Filmi tamamladığı sıralarda WB, Joby Harold’ın kaleme aldığı King Arthur senaryosunu çok beğendi. Harold’ın kaleme aldığı senaryo, Star Wars – Avengers tarzındaydı. Pek çok filme kapı aralayan, her filmle Camelot’ın farklı karakterlerine odaklanılacak, daha sonra tüm karakterlerin Avengers gibi tek filmde buluşturulacağı bir serinin başlangıcı olacaktı bu film. Clash of the Titans ve 300 filmlerine benzeyen bir film olacaktı.

2014. Ocak 2014’te WB yönetmenliği Dobkin’den alıp Guy Ritchie’ye teslim etti. Dobkin’le birlikte yapımcılığı üstlenen Lionel Wigram, Ritchie yönetmenlik teklifini kabul edince yönetmenle birlikte senaryoyu yazmaya başladı. Tabii ki Ritchie pek çok değişiklik yaptı. Merlin, Lancelot öyküden çıkarıldı. WB çok kazançlı bir seri istiyordu. Öyle ki film çekilmeden önce Ritchie’nin 6 filmlik bir seri tasarladığı açıklandı. Evet, 6 film! WB, Harry Potter, Fantastic Beasts filmleri gibi iki yılda bir devam ettireceği bir seri istiyordu. Senaryo yazılırken Arthur rolü Charlie Hunnam’a teslim edildi. Açıklamalara göre yönetim senaryoyu, anlatılış tarzını vs önemsemedi. WB’nin pek çok filmi gişede battığı için yönetim hemen yeni ve çok kazançlı bir seri istiyordu, o yüzden film bir an önce çektirilmek istendi.

2017. Film iki yılda çekildi. Çekildikten sonra test gösterimlerinden olumsuz tepkiler alınınca bazı sahneler tekrar çekildi, değişikliğe gidildi. Neticede vizyon tarihi birkaç kez değişti ve sonunda film dün gösterime girdi. ABD’den alınan eleştiriler genelde kötü, ilk iki gün hasılatı kötü. WB 6 filmlik planını ilk günkü açılıştan sonra çöpe attı. Daha bütçesini çıkaramayan bir filmin devam etmesi imkansız. Wigram şu sıralar The Man From U.N.C.L.E.‘ın devamını kaleme alıyor ama WB’nin çok az kâr eden bu filmi devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor. Ritchie ise (gişede) iki başarısız filminden sonra Disney’e geçti. Bu ay Aladdin‘in çekimlerine başlayacak. Sorunlu bir dönemden geçen, pek çok filmi ya batan ya da çok az kâr eden Warner Bros.’un bu kısır döngüsü iki yıldır post prodüksiyonu devam eden, 2018’de vizyona girecek Jungle Books animasyonuyla ve üç yıldır post prodüksiyonu devam eden Geostorm filmiyle devam edebilir. Dobkin’in bir türlü tamamlanamayan, bu ekimde vizyona girecek Geostorm‘un ilk yönetmeni olduğunu belirtelim.