İspanya, Fransa, İtalya, Meksika gibi pek çok ülkeye ülkelerin ana dillerinde diziler hazırlayan Netflix yapımları arasına iki Güney Kore dizisi dahil etti. Netflix’in 2018 için hazırlattığı ilk Kore dizisi çizgi-romandan uyarlanacak Love Alarm. Dizinin ilk sezonu on iki bölümden oluşacak. Bu diziyi Kingdom adlı dizi takip edecek. Joseon döneminde (1392-1910) geçecek bu dizi zombi türünde olacak. Öykünün merkezinde genç bir prens yer alacak, bu prensin bir vakayı araştırmaya başlaması işlenecek. Geçen yıl gösterimi girip G. Kore’de oldukça iyi hasılat elde eden Tunnel filminin (foto) yönetmeni Kim Seong-hun dizinin yönetmenliğini üstlenecek, Kore’nin popüler dizilerinden Signal‘ın senaristi Kim Eun-hee senaryoyu kaleme alacak. Çekimlere bu yıl başlanacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.