Her yönüyle sinir bozucu ama bir o kadar da ilgi çekici bowling filmi Kingpin, Bill Murray’in canlandırdığı Ernie McCracken karakteriyle ayrı bir renk kazanır. Her yönüyle iğrenç bir insan olan McCracken, son sahnelerde Woody Harrelson’ın karakteri Roy Munson ile kapışır.

— Yazının bundan sonrası filmin sonunu aktarır—-

Bu karşılaşmada kötü Ernie McCracken’ın karakteri, maçın son bölümüne 3 strike geride girer. Kazanmak için 3 atışında da tüm lobutları devirmek durumundadır. Film kötü karakterin çok zor olan bu seriyi tamamlamasıyla yine sinir bozucu bir şekilde son bulur.

Farrelly Kardeşler’in filminin son sahnesini ilginç kılan ise, Bill Murray’in gerçekten de bu 3 strike’ı yapmış olması… Filmde hiç bir yeniden çekime gerek kalmadan, hiç bir hile kullanmadan üst üste tüm lobutları deviren Murray’in şaşkınlığı ve sevinci orijinal… Oyunculuk yeteneklerinin en üst düzeyde olduğunu bildiğimiz yıldızın, farklı bir evrende bowling şampiyonu olması gayet mümkün.