Senarist/yönetmen/yapımcı Matthew Vaughn‘ın kurduğu MARV stüdyosu şu sıralar iki orijinal proje üretirken beri yandan da üç filme genişleyen Kingsman‘i 2030’dan da ötesine dek devam ettirmenin peşinde. Aslında bu yeni bir haber değil. Vaughn birkaç yıl önce Kingsman‘i bir evrene dönüştürmeyi çok istediğini, ekibiyle toplantı yaptığında en az iki dizi ve pek çok filmi planladığını söylemişti. Bugün de stüdyonun CEO’su benzer bir açıklama yaptı. Zygi Kamasa evreni on filme kadar genişletmeyi düşündüklerini açıkladı.

Yani yedi film daha düşünülüyor. Bu yedi film iki seriye denk geliyor. Filmler arasında orijinal seriyi, yani Colin Firth ve Taron Egerton‘lı seriyi sonlandıracak üçüncü film de yer alıyor. Tahminen daha sonra farklı karakterlerin serileriyle yola devam ederler. Kamasa düşünülen filmlerle ilgili bir açıklama yapmadı ama filmlere ek olarak bir dizinin de hazırlık aşamasında olduğunu söylemiş, ki birkaç yıl önce Vaughn bu dizinin ikinci filmde karşımıza çıkan Statesman kurumuna odaklanacağını belirtmişti, tabii planlar değişmediyse.

Yani MARV, Kingsman evrenini dizi ve filmlerle genişletebildiği kadar genişletmek istiyor ama peki öncül film The King’s Man‘i bir türlü vizyona çıkaramayıp defalarca erteleyen Disney böyle bir şey istiyor mu? Disney henüz üçüncü filme yeşil ışık yakmış değil. O yüzden yedi film kararının kesin olmadığını, sadece bir istek olduğunu söyleyebiliriz şu noktada.

Bu arada MARV sadece Kingsman projeleri hazırlamıyor. Kamasa, Egerton’ın başrolünü üstlendiği, Tetris’in yaratıcısı Hank Rogers‘a odaklanan Tetris filminin çekimlerine başlandığını söyledi. MARV şu sıralar futbol dizisi Day 1‘ı da çektiriyor.