Rob Savage’ın günümüzde her yeri saran zombi janrına farklı bakışı Dawn of The Deaf, sadece konusuyla değil, yüksek çekim kalitesi ve en önemlisi ses miksajıyla festivallerden topladığı ödülleri hak ediyor.

George A. Romero’nun filmlerini izledikten beri bu alanda bir film yapmak isteyen Savage, fikrin ve senaryonun yaratıcısı Jed Shepherd’ı dinleyince birlikte çalışmaya karar vermişler.

Film 10 bin dolarlık bir bütçeyle, iki ismin okul tiyatrosundaki arkadaşlarıyla ve oturdukları bölgeden buldukları 500 figürasyonla çekilmiş. 100’e yakın festivalde gösterilen kısa film, iki ismin yolunu açacak gibi duruyor.