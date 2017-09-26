Kısa Film/ Submarine: Büyüyen ve Kirlenen Dünya

Lübnan'dan etkileyici bir kısa film...
yazar: 26 Eylül 2017

Lübnan’da 2015’te yaşanan çöp krizinde geçen Submarine, bir kadının evini terk etmemek için verdiği mücadele üzerine kurulu… Kahramanımız Hala, çöp dağlarının her yanı sardığı, kolera salgınının bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği bir ortamda umudunu ve inancını koruyor.

Mounia Akl’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Daad Aasli, Gladys Abou Sleiman, Adel Chahine, Rached el Mas’ın yer aldığı film 2016 yılında Cannes’da başladığı festival yolculuğunda 50’yi aşkın ülke dolaştı ve önemli bir bölümünden ödülle döndü…

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kategori:
bakınıztv

yazar: bakınız - Eyl 26, 2017

yazar: bakınız - Eyl 26, 2017

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