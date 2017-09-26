26 Eylül 2017
Lübnan’da 2015’te yaşanan çöp krizinde geçen Submarine, bir kadının evini terk etmemek için verdiği mücadele üzerine kurulu… Kahramanımız Hala, çöp dağlarının her yanı sardığı, kolera salgınının bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği bir ortamda umudunu ve inancını koruyor.
Mounia Akl’ın yazıp yönettiği, başrollerinde Daad Aasli, Gladys Abou Sleiman, Adel Chahine, Rached el Mas’ın yer aldığı film 2016 yılında Cannes’da başladığı festival yolculuğunda 50’yi aşkın ülke dolaştı ve önemli bir bölümünden ödülle döndü…
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