Kuruculuğunu yapımcı Bulut Reyhanoğlu’nun danışmanlığını sinema yazarı Fırat Sayıcı’nın üstlendiği ve kısa film dünyasında kayda değer atılımları hedefleyen Shortbyshort basına ve sinema sektörüne tanıtıldı.

Son yıllarda ülkemizde özellikle de genç kesimin büyük ilgisini çeken kısa film sanatına katkı sağlama amacıyla kurulan Shortbyshort, internet üzerinden kısa filmlere rahatlıkla ulaşılabilecek bir video sitesi. Kısa bir sürede önemli kısa filmleri bünyesine ekleyen shortbyshort’un tanıtıldığı geceye İstanbul Film Festivali yönetmeni Kerem Ayan, yapımcı Zeynep Atakan, oyuncu Cansel Elçin gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda basın mensubu, sinema yazarı ve kısa film yönetmeni de katıldı.

Geceyi düzenleyen Shortbyshort’un kurucusu Bulut Reyhanoğlu oluşumla ilgili şunları paylaştı: “Sinema dünyasına sonradan katılan bir yapımcı olarak sadece kendi filmlerimi yapmak için değil aynı zamanda sinema için de neler yapabilirim diye araştırmaya başladım. Her filmin bir seyircisi, bir kitlesi olduğuna inanıyorum. Kısa filmleri yolda yürürken gördüğümüz herkesin bilmesi ve izlemesi gerektiğini düşünerek böyle bir platformu kurdum. Bir çok amacımız var. Öncelikle sokaktaki insanların kısa filmi tanımasını sağlamak, kısa filmcilerin kendilerini gösterebilecekleri bir platform yaratmak aynı zamanda yatırımcıların / yapımcıların özgürce bu platformda gezerek yeni yönetmenlerle tanışmalarını sağlamak ve ilgilerini çeken yönetmeni takip etmelerine aracı olmak. Shortbyshort festival yolculuğunu bitirmiş kısa filmlerle yol alıyor şu an. Hedeflediğimiz film sayısına ulaştığımız zaman ise Shortbyshort’u artık yurtiçi ve yurtdışı festivallerde ve festival market alanlarında görmek hedefimiz.”

Shortbyshort’un kısa film dünyası için amaçladıkları;

– Kısa filmcilerin eserlerini internet ortamında geniş kitlelere yaymak

– Kısa filmcilerin sektörün ileri gelenleriyle ortak payda bulmalarını sağlamak

– Yurtiçi ve yurtdışı festivallerle ilgili yenilikleri, haberleri ulaştırmak

– Festivallerle bağlantı kurulmasına yardımcı olmak

– Çeşitli sponsor ve yatırımcı olanaklarını kısa filmcilerle buluşturmak

– Yurtdışı film festivallerine Türkiye’den kısa filmler sağlamak, tanıtmak

– Sektörün önemli dernek ve oluşumlarıyla ortaklaşa işler çıkarmak

– Medyada kısa filmin daha çok yer almasını sağlamak

– Çeşitli kısa film eğitimleri düzenlemek