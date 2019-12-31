Birçok bilim-kurgu klasiğinin konseptlerini tasarlayan, yarattığı dünyalarla başarılarında büyük pay sahibi olan Syd Mead, hayata gözlerini yumdu. Blade Runner, Blade Runner 2049, Star Trek, TRON, 2010: The Year We Make Contact, Aliens gibi sinema tarihine geçmiş bilim-kurgularda çizerlerin ve yönetmenlerin kafasındaki dünyaları baştan sona yaratan Mead, 50 yılın üstünde emek verdiği sinemadan geçtiğimiz yıl emekli olmuştu.

Mead’in Timecop, Johnny Mnemonic, Mission: Impossible III, Short Circuit, Elysium ve “Tomorrowland gibi önemli filmlerde de katkısı bulunuyordu.