Google’a animasyonlar yazınca az sayıda animasyon çıkar ve bahse girerim en az yarısını izlemişsinizdir/fikriniz vardır. İsterseniz deneyin… Animasyon zahmetli bir iş, bu yüzden hepsi hakkında yeterli bilgi, yorum ve içerik bulunmalı; Mesela “Klaus”; bu film bu kadar hızlı sindirilmemeli, daha ayrıntılı incelenmeli. Bana birkaç arkadaşım önermese izlemeyecektim. Tanıtım çalışmalarının yetersiz kaldığı ortada. Klaus’a ödül kazandırmayan PR eksikliği resmen. İyi film çekmek tek başına yetmiyor. Oscar yarışında Klaus varken Toy Story 4 gibi hak etmeyen filmler de ödül kapabiliyor. Hepi topu kaç animasyon var da bu film underrated kalabildi? İçerledim…

Klaus Noel Baba’mızın ortaya çıkması hakkında alternatif bir hikaye sunuyor bize. (Evet babamızın, Antalyalı yahu bu adam. Bizi de ilgilendirdiği ortada di mi?) Baş karakterimiz bir postacı, olayla hiçbir alakası yok başta. Nasıl onu oraya bağlamışlar diye hayran kalıyorsunuz bu kurguya. Origin (Ortaya Çıkış Hikayesi) olması korkutmasın, alışılageldik algoritmayı kullanmıyor. Çünkü zaten kafamızda yerleşmiş Noel Baba mitinin parçaları birer birer karşımıza çıkıyor. Olaya oldukça hakimiz, geriye yönetmenin şovu kalıyor. Santa Klaus efsanesini anlamsız büyülerle süsleyip çok fazla bocalamadan, en büyük mucizenin iyilik olduğunu mantık çerçevesinde bize anlatarak animasyonlar arasında efsaneleşmiş bir film Klaus.



O zaman gelin size maddelerle neden klaus izlemelisiniz anlatayım:

-Bir yere kadar beklenmedik ama aslında bildiğiniz hikayeyi gönlünüze şekerler saçarak anlatıyor adeta.

-Hemen her animasyon gibi süper mesajlar ve dokundurmalar içeriyor, her ırkçının izlemesi gerekecek şekilde. Örneğin başrol postacımızın sürgün edildiği ufak adada 2 farklı kavim yaşıyor. Birbirlerine düşmanlar. Bir sekansta, “Bak çocuğum biz te ne zamanlardan beri dövüşüyoruz” diyerek milletçe – milletlere kin tutma saçmalığına dem vuruyor.

-Gelenekçiliğe ve eski kafalığa karşı, sürdürülebilir tek geleneğin iyilik olduğuna inanıyor, inandırıyor. “İyilikten iyilik doğar” sözünü kafamıza vura vura anlatıyor.

-Yazarı ve yönetmeni Sergio Pablos. Araştırınca bu adamın Minions, Çılgın Hırsız gibi çok popüler yapımları da olduğunu görüyoruz. Belli ki para kaygısıyla yapılmamış. Tekelleşmiş Disney’e, Pixar’a karşı senciyiz!

-İlham veriyor! Arayışta olan kendime “Bir şekilde keşke ben bu yapımın bir parçası olsaydım” dedirtti.

Netflix’te sizi bekleyen ve temaları saygı, eşitlik, iyilik, hoşgörü olan bu eğlenceli yapımı açın izleyin. Beğenmezseniz özelden sövebilirsiniz…