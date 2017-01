Hollywood, G. Kore’nin filmlerini Amerika’ya uyarlamaya The Beauty Inside‘la devam edecek. Fox 2000 şirketinin haklarını iki milyon dolara satın aldığı The Beauty Inside‘ın başrolünü şu sıralar Han Solo filminde oynamaya hazırlanan Emilia Clarke üstlenecek. Fox 2000 henüz bu filmi yönetecek ismi belirlemedi. Filmin senaryosunu The Fault in Our Stars‘ın senaristleri Scott Neustadter ve Michael H. Weber kaleme alacaklar. 2015 yılında G. Kore’de vizyona giren orijinal film her gün farklı bir yüz ve vücutla (bazen kadın, bazen erkek olarak) uyanan adamın sevdiği kızla bağını koparmamaya çalışmasını konu alan romantik komedi filmi. Yeniden çevrimin çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklanmadı.