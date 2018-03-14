Son zamanlarda Olivier Assayas’la çalışıp bağımsız filmlerde rol alan Amerikalı aktris Kristen Stewart, Against All Enemies adlı biyografik filmde aktris Jean Seberg‘i oynayacak. Politik gerilim türündeki bu filmi Rooney Mara’lı Una filminin yönetmeni Benedict Andrews yönetecek. Film, Seberg’in 1960’larda FBI’ın hedefi haline gelmesini konu alacak. Stewart’a Jack O’Connell (FBI ajanını oynayacak), Margaret Qualley, Colm Meaney ve Anthony Mackie (Hakim Jamal’ı oynayacak) eşlik edecekler. Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse’ın kaleme aldığı filmin çekimlerine yazın başlanacak. Seberg’i tanımayanlar için aktrisin Godard’ın filmi Breathless‘ın başrolünü üstlendiğini, Fransa’da yaşadığını, insan hakları savunucusu aktivist Hakim Jamal’la ilişkisi ve Che Guevara’yı desteklemesi nedeniyle FBI’ın hedefi haline geldiğini, FBI’ın yürüttüğü itibarsızlaştırma çalışmalarını kaldıramayıp bebeğini düşürdüğünü, 1979’da aracında ölü bulunduğunu, henüz 40 yaşında olduğunu belirteyim.