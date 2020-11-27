Kristen Stewart, Prenses Diana’nın Prens Charles’tan boşanmaya karar verdiği günleri anlatacak Spencer isimli filmde oynayacak. Şu ana kadar politik filmlerde ve gerçek hayat öykülerini anlatmakta çok iyi iş çıkaran Pablo Larrain’in yeni filmi, Diana’nın kızlık soyadı olan Spencer ismini taşıyor. Crown’da da Diana’yı izlediğimiz bugünlerde Stewart, rolü hakkında konuştu:

“Böyle bir rolü oynarken herkesi memnun etmek mümkün değil. Herkesin belirli olaylara ve kişilere bakış açısı farklı. O insanı tanımasa da yaşadığı duygusal deneyim farklı. Büyük bir olasılıkla belli bir kesimi de memnun edemeyeceğiz. Film, olayları hayal gücüyle ele alıyor ve Diana’nın yaşadığı o 3 günü şiirsel bir dille anlatıyor.”

“Ben Diana hayatını kaybettiğinde çok küçüktüm. Kensington’ın önündeki çiçekleri hatırlıyorum. Hayatımda hiç o kadar çiçeği bir arada görmediğimi düşünmüştüm. Çok küçüktüm ama insanların ona gösterdiği sevgiyi anlayabiliyordum.”

“Film doğal olarak yüksek bir baskı yaratıyor ancak bu benim daha çok dikkat etmemi sağlayacak. Baskıyı yararlı bulurum”