Netflix’in dizisi Mindhunter‘ın ilk sezonunun yapımcılığını üstlenen Charlize Theron, Netflix’le işbirliğini A Life in Men adlı romandan uyarlanacak aynı adlı diziyle devam ettirecek. Gina Frangello’nun yazdığı bu kitabın haklarını satın alıp dizinin hazırlıklarını başlatan Theron başrolleri Snow White and the Huntsman‘daki rol arkadaşı Kristen Stewart‘la Riley Keough‘a teslim etti.

Avrupa’da çekilecek dizinin merkezinde iki kız arkadaş yer alacak. Çocukluk arkadaşı olan Mary ve Nix 80’lerin ortasında yaz tatili için Yunanistan’a giderler. Bir gün Nix, Mary’nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını, bu tatillerinin son tatilleri olabileceğini öğrenir. Tatil bittikten sonra Nix, Mary’den uzaklaşır. Mary’nin nedeni hakkında bir fikri yoktur. Üç yıl sonra Nix ölür, Mary Nix’le arkadaşlığının bitme nedenlerini öğrenmek amacıyla Avrupa’ya döner. Mary’nin Avrupa’da birlikte olduğu erkekler aracılığıyla geçmişle geleceğin nasıl da bağlantılı olduğunu anlar. Dizinin çekim tarihi henüz belirlenmedi.