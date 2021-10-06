Kristen Stewart ve Steven Yeun’dan Romantik Bilim-Kurgu

Spencer ile çok olumlu eleştiriler alan Kristin Stewart gelecek filmleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

David Cronenberg’in Crime of The Future’unda rol alan ve çekimlerini bitiren Stewart, bir sonraki filminde başrolü Steven Yeun ile paylaşacağını söyledi. Stewart’ın filmin konusuyla ilgii açıklamaları ise kafaları karıştırdı.

“Bir uydu ile duba arasındaki aşk hikayesi… Anlatması zor. Umarım yanlış aktarmıyorumdur ama gerçekten devrimci bir senaryo”

Filmi kimin yazdığı ve yöneteceği de henüz açıklığa kavuşmadı.