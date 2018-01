Dizi ve film sektörüne geçmeye hazırlanan Apple komedi türünde bir dizi hazırlattığını açıkladı. Adı açıklanmayan dizinin başrolünü Kristen Wiig üstlenecek. Yapımcılığıysa Reese Witherspoon üstleniyor. Her bölümü 30 dakikadan oluşacak bu isimsiz dizi, Curtis Sittenfeld’in ABD’de yakında yayınlanacak öykü kitabı You Think It, I’ll Say It‘ten uyarlanacak. Colleen McGuinness (30 Rock) dizinin yaratıcılığını-showrunnerlığını-yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Çekim tarihinin açıklanmadığını belirteyim. Apple’ın hazırlattığı dizileri şurada derlemiştim.

Daha önce The Help filminde rol alan Jessica Chastain-Octavia Spencer ikilisiyse bu filmden yıllar sonra tekrar aynı filmde rol alacaklar, ama bu kez ikisi de başrolde olacak. Adı açıklanmayan filmin tretmanını (yazılacak senaryonun özeti) Chastain’le Kelly Carmichael birlikte kaleme aldılar, senaryoyu Peter Chiarelli yazacak. Universal’ın haklarını satın aldığı film komedi türünde olacak, Planes, Trains and Automobiles filminin benzeri bir öykü anlatacak. Planes… filminde iki adamın Noel zamanı evlerine ulaşma çabalarını anlatırken bu isimsiz film merkeze iki kadını koyup bu iki kadının evlerine ulaşma çabalarını anlatacak. Yönetmen henüz belirlenmemiş. Filmin 2018 Noel’ine yetişip yetişmeyeceği belli değil.