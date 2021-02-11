Gina Carano, özellikle sosyal medyada hemen her hassas konuda skandallara imza atınca en sonunda bardağı taşırdı ve Disney tarafından kapının önüne konuldu. Carano’nun 1 yıldır yarattığı skandalları ve alınabilecek dersleri derledik:

Ağustos 2020: BlackLivesMatters aktivistleriyle karşılıklı bir sosyal medya kavgasına girdi. Kendisini eleştirenleri “korkak ve zorba” olarak nitelendirdi.

Alınması Gereken Dersler: Hassas konularda insanları rahatsız edecek görüşleriniz varsa, bunları en azından sosyal medyada devamlı yaymayın ve kendinize saklayın! İnsanların acılarının üzerine gitmeyin. 100 binlerce takipçinizin bulunduğu ve insanlara saldırdığı bir mecrada başkalarını zorbalıkla suçlayıp mağdur rolünü oynamayın.

Eylül 2020: Sosyal medya profilinde beep/bop/boop gibi trans bireylerle dalga geçmek için kullanılan tanımlar kullandı. Tepkiler üzerine “Pedro Pascal, o ifadelerin ne olduğunu anlattı.” cümleleriyle özür diledi.

Alınması Gereken Dersler: Sosyal medya profilinize taşıdığınız hakaretleri “Ne olduğunu bilmiyordum” diye savunup salağa yatmayın. İnsanları taciz etmeyi alışkanlık haline getirmeyin.

Ekim 2020: “O kadar akılsızım ki, her konuda anlamsız görüşlerim var” tezini kanıtlamak için bu sefer Covid-19 için getirilen maske takma zorunluluğuna taktı. Bir takım ne idüğü belirsiz videoları paylaşarak, komplo teorisyenlerini sevindirdi.

Alınması Gereken Dersler: Ünlü bir insansınız, deli gibi paranız var. İstediğiniz her doktoru veya bilim insanını arasanız bilgi verir. Hala sosyal medya videosundan bilgi alıyorsanız ve bunu yayıyorsanız, insanlar sizi “Pek zeki değil galiba” diye suçlayınca kızmayın.

Kasım 2020: Gina Carano’nun, Donald Trump’ı savunması, seçim usülsüzlüğü iddialarına katılması kimseyi şaşırtmadı.

Alınması Gereken Dersler: Bir megalomanyağın gemisine binmek, bir süre o manyağın takipçilerinden yararlanmak, bundan para kazanmak iyi gelebilir. Ama en azından gemi batarken kaçmayı bilmek lazım.

Şubat 2021: Bu kadar skandal sonucunda başına bir şey gelmeyince iyice şımardı ve kendisini eleştirenlerle, nazi Almanyası arasında anlamsız ve bir yere varmayan paralellikler kurmaya çalıştı. Anti-semitik söylemler kullandığını fark edip postları sildi ama geç kaldı. Disney tarafından süratle kovuldu. The Mandalorian belki de son yılların en popüler ve iyi dizisi olma yolunda hızla ilerlerken seri aptallıklarla kariyer intiharına imza attı.

Alınması Gereken Dersler: İnsanların hassasiyetleriyle oynadığınızda şöhretiniz sayesinde yırtabilir, hayranlarınızın desteğiyle skandallardan sıyrılabilirsiniz. Ama hem insanların hem de patronlarınızın hassasiyetleriyle oynarsanız, kovulmanız 2 saati bile bulmaz.

Bundan Sonra Ne Olur?

Eski bir MMA dövüşçüsü ve Trump destekçisi olarak hitap etmeye çalıştığı kitlenin gözünde hala bir kahraman kalabilir. Ama çok popüler ve hayranlık duyulan bir dizide uzun yıllar rol almanın sağlayacağı şöhrete artık ulaşması zor.