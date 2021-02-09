Uzakdoğu sinemasının farklı türlerde en üretken ve iyi oyuncu/yönetmenlerinden Takeshi Kitano, yönetmen olarak son filmine hazırlanıyor. Kitano, Kubi (Boyun) isimli filmi kendi kitabından uyarlayarak çekecek.

2019’da yazdığı romanı tüm eleştirmenler ve japon medyasından büyük övgüler alan Kitano, 2017’deki Outrage Coda’dan sonra yeniden kamera arkasına geçmeye karar verdi. Filmin başrolü için düşünülen isim bir diğer uzakdoğu sineması efsanesi Ken Watanabe…

Romanın ve dolayısıyla filmin konusu, 1582’de Japonya tarihine yön veren olaylardan Honno-ji Suikasti olacak. Ünlü general Oda Nobunaga’nın öldürülmesiyle başlayan olaylar ülkeyi sarsmıştı.