Akira Kurosowa’nın kült filmi Rashomon, HBO ekranlarına dizi olarak geri dönecek. 2 yıl önce duyurulan ve o günden beri sessizliğini koruyan proje, nihayet hayata geçirilmeye başlandı. Son dönemde yeni projeleri bir bir açıklayan HBO Max, Amblin Television ile birlikte Rashomon ile ilgili önemli gelişmelerin olduğunu nihayet açıkladı.

Uygulayıcı yapımcı koltuğunda Mark Canton’ın oturduğu dizide, ünlü yapımcıya Akira Kurosawa’nın oğlu Hisao Kurosawa da eşlik edecek. Edinilen bilgilere göre, henüz senaryo yazım aşamasında olan Rashomon yeniden yapımı, filmin direkt bir adaptasyonu olmayacak. Dizide bir cinsel istismar ve sonrasındaki cinayetin gizemi, farklı karakterlerin gözlerinden ve bakış açılarından işlenecek. 8. yüzyılda geçen Kurosowa’nın Rashomonu’nun aksine, dizi adaptasyonu modern zamanda geçen bir hikaye olacak ve daha çok karakterlerin yaşananlarla ilgili bakış açıları ve hikayelerine odaklanacak.

Adaptasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Akira Kurosawa’nın oğlu Hisao Kurosawa, Rashomon adaptasyonunun kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirterek, “Rashomon’u bugünün izleyicilerine taşıyabilme imkanı bulmak mutluluk verici. Babamın ilham verici hikayesi ve vizyonunun yeni jenerasyona ulaşacağını bilmek beni heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Filmin uygulayıcı yapımcısı Mark Canton ise yeniden yapımla alakalı olarak, “Bir başyapıt olan Rashomon’u yeni nesil izleyiciyle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Kurosawa ailesinin de bu konuda bizimle birlikte olduğunu görmek bize güven sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Akira Kurosawa’nın 1950 yapımı kült filmi Rashomon, usta yönetmenin en önemli filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce başarılı edebiyat adaptasyonlarıyla bilinen ancak film ve dizi uyarlamalarında sessiz kalan HBO’nun, Rashomon’u nasıl bir yapıma evireceği ise şimdiden merak konusu…