Marvel’ın 17 filme ulaşan evreniyle elde ettiği hasılat başarısı diğer stüdyoları bu evreni kopyalamaya yöneltmişti. Evrenin benzerini tasarlamaya yeltenen Universal, Tom Cruise ve Russell Crowe’lu The Mummy ile bu yıl hüsrana uğramıştı. Film, ABD’de çok kötü batmış, ABD dışı sayesinde fazla olmasa da kâr edebilmişti. The Mummy, Dark Universe adı verilen fantastik evrenin ilk filmiydi. Aynı zamanda senarist-yapımcı Alex Kurtzman’ın da ilk filmiydi. Kurtzman, Chris Morgan’la birlikte evreni tasarlamıştı. Ama film, Amerika gişelerinde ve eleştirmenler nezdinde başarısız olunca ikisi de evrenle yollarını ayırdılar. Kurtzman, Star Trek: Discovery ve diğer dizilerine, Morgan’sa Hızlı ve Öfkeli serisinin Dwayne Johnson-Jason Statham’lı spin-off filmine döndü. Universal şimdi seçeneklerini değerlendiriyor. Universal bu kez daha tecrübeli ve başarılı sinemacılarla çalışmak niyetinde, mesela düşük bütçeli korku filmleriyle adından söz ettiren Jason Blum’ın Dark Universe’ün sorumluluğu için adı anılıyor.

Dark Universe’ün sıradaki filmi Bride of Frankenstein olacak. Fakat Bill Condon’ın kaleme alıp yönetmeye hazırlandığı filmin senaryo nedeniyle henüz çekime hazır halde olmadığı görülünce ekip evlerine gönderilmiş, film Universal’ın vizyon takviminden çıkarılmıştı. Halen senaryo üzerinde çalışılıyor. Çekim tarihi ve başrol belli değil. Angelina Jolie’nin filmde yer almayacağını belirtmiş Hollywood Reporter. Rolü için Gal Gadot’nun adı anılıyordu birkaç ay önce. Frankenstein’ın canavarını ise Javier Bardem oynayacak. The Mummy başarısızlığından sonra evren iptal edilmezse Frankenstein, Wolf Man ve Johnny Depp’li The Invisible Man filmleri de çekilecek. Son olarak… Yukarıdaki fotoğraf, The Mummy zamanında yayınlanmış ama kısa bir süre sonra fotoğrafın photoshop olduğu ortaya çıkınca Universal’la sıkça dalga geçilmişti.