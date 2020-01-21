Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı’nın ardından çekeceği yeni filminin isminin Kuru Otlar Üstüne olduğu açıklandı. Filmle ilgili ismi dışında henüz herhangi bir bilgi yok…
Haberi Twitter’dan paylaşmamızla birlikte okurlarımız yaratıcılıklarını gösterdiler… Dikkatimizi çekenlerden (ve küfürsüz olanlarından) bir derleme yaptık…
Ot olsun, sarı ot görmek istiyorum. Anız göster bana anız. Anız yangını görmek istiyorum. Kısık sesli veciz sözler koy filme. Köy, köy evi, köy insanı koy. Bazlama koy bazlamaaa. Biraz da Gökhan Tiryaki. (Umarım böyle bir film çekmez) https://t.co/InHz6ORlyM
— Gökhan Yücel (@gokhnyucel) 21 Ocak 2020
“Şehir hayatının kaosundan sonra kendini bir İç Anadolu kasabasında bulan avukat Şule (Terzioğlu), kasabanın kaba saba delikanlısı Hasan(Özçivit) ile komşu olur” https://t.co/MXQKki9Hao
— Ali Ates (@aliates) 21 Ocak 2020
Şükrü erbaş şiir adı gibi https://t.co/cMhIJybV1W
— bir üçgenin üç iç açısının toplamı (@yasamisyandadir) 21 Ocak 2020
Mükemmel olmuş izlemeye gerek yok 9/10 https://t.co/M4BcLF6xwM
— saroc (@emrahblck) 21 Ocak 2020
Çok net Behand Şerzavi’den esinlenmeler olacak https://t.co/0iteK31OOE
— Şahs-ı Cedid (@sahsicedid) 21 Ocak 2020
Giorgio Bassani'nin Kuru Otların Kokusu geldi aklıma. İyi kitaptı. https://t.co/qmtyweSzUY
— erevis (@erevistekeri) 21 Ocak 2020