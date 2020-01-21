haber Cannes Film Festivali Ödüllerini Dağıttı Netflix’in Altın Palmiye yarışına alınmamasıydı, Netflix’in tüm filmlerini festivalden çekmesiydi, Nuri Bilge Ceylan’ın yarışmaya sonradan ama son gün ve son seansa dahil edilmesiydi derken bir Cannes Film Festivali daha...

haber Ahlat Ağacı’nın Sürpriz Senaristi ve Oyuncusu İlk gösterimi yapılan Ahlat Ağacı'nda dikkat çeken isimlerin başında Nuri Bilge Ceylan'ın keşfi olarak nitelendirebileceğimiz Akın Aksu dikkat çekti. ...

haber Nuri Bilge Ceylan ve Ahlat Ağacı Cannes 2018’de Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi yarışma filmleri arasına sonradan eklenen yapımlar arasında yer aldı. Bir genç yazarın küçük bir kasabada yaşadığı sıkıntılara ve babasıyla olan ilişkilere...