Kuru Otlar Üstüne: Okurlarımızdan İlk Tepkiler

Nuri Bilge Ceylan, yine bozkırda mı?
yazar: 21 Ocak 2020

Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı’nın ardından çekeceği yeni filminin isminin Kuru Otlar Üstüne olduğu açıklandı. Filmle ilgili ismi dışında henüz herhangi bir bilgi yok…
Haberi Twitter’dan paylaşmamızla birlikte okurlarımız yaratıcılıklarını gösterdiler… Dikkatimizi çekenlerden (ve küfürsüz olanlarından) bir derleme yaptık…

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yazar: bakınız - Oca 20, 2020

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