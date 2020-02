The Silence of the Lambs’de izlediğimiz olayların devamını anlatacak CBS dizisi Clarice’in başrol oyuncusu belli oldu. FBI ajanını Home and Away, Pretty Little Liars, The Originals’ta da farklı rollerde yer alan Rebecca Breeds oynayacak.

Dizi, ilk seri katilini Hannibal Lecter’in de yardımıyla yakaladıktan sonra baş karakterimizin yeni katillerin peşine düşmesine odaklanacak.