La La Land, Los Angeles’ta bir otoyolda “Another Day of Sun” isimli bir şarkı ve mükemmel bir koreografi ile başlamıştı.

Damien Chazelle’in dikkatli ve ayrıntılara önem veren yönetmenliğini gördüğümüz giriş bölümünde sahneyi genç yönetmen ile birlikte tasarlayan Mandy Moore özel bir videoyla neler yarattıklarını anlattı.

47 kez yeniden çekildikten sonra mükemmelliğe ulaşan sahnede kim nerede duruyor, kimin görevi ne hepsi bu ayrıntılı videoda duruyor. Mandy Moore’un dehasına da hayran olmamak elde değil.