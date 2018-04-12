12 Nisan 2018
Pablo Trapero’nun merakla beklenen filmi La Quietud’dan ilk fragman yayınlandı. Martina Gusmán ve Bérénice Bejo’nun oynadığı iki kızkardeşin çevresinde bir ailenin yaşadığı olayları izleyeceğiz. Trapero filminde arjantinli üst sınıftan bir ailenin bir araya gelmesini, üstünü kapattıkları duyguların ve sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan gerilimi anlatacak.
Ailenin geçmişinde özellikle kitlesel cinayetlerle hatırlanan cunta döneminin bulunması yaşananları iyice içinden çıkılmaz hale getirecek. Filmde Edgar Ramírez, Graciela Borges ve Joaquín Furriel de yer alıyor.
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