La Quietud: Pablo Trapero’nun Aile Dramasından İlk Fragman

Arjantin'in üst sınıftan bir ailesinin yaşadıklarını izleyeceğiz.
yazar: 12 Nisan 2018

Pablo Trapero’nun merakla beklenen filmi La Quietud’dan ilk fragman yayınlandı. Martina Gusmán ve Bérénice Bejo’nun oynadığı iki kızkardeşin çevresinde bir ailenin yaşadığı olayları izleyeceğiz. Trapero filminde arjantinli üst sınıftan bir ailenin bir araya gelmesini, üstünü kapattıkları duyguların ve sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan gerilimi anlatacak.

Ailenin geçmişinde özellikle kitlesel cinayetlerle hatırlanan cunta döneminin bulunması yaşananları iyice içinden çıkılmaz hale getirecek. Filmde Edgar Ramírez, Graciela Borges ve Joaquín Furriel de yer alıyor.

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yazar: bakınız - Nis 12, 2018

yazar: bakınız - Nis 12, 2018

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