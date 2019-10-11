Little Shop of Horrors, uzun süredir yeniden çevrimi beklenen ancak bir türlü çekim aşamasına geçemediği için söylentilerde kalan bir yapım… Son söylentiler doğru çıkarsa, değişik bir film izleyeceğimizi söyleyebiliriz…
Collider, müzikal filmin Billy Porter başrolünde (insan yiyen bitkiyi seslendirecek) yeniden çekileceği söylentilerinin güçlendiğini yazdı. Filmin esas sürprizi ise Lady Gaga’nın Audrey’i oynamak istediği yönündeki haberler… Daha önce Steve Martin’in de oynadığı sadist dişçi rolü için Chris Evans’ın ismi geçmesi, filmi iyice ilginç kılacak gibi…
1960’da Roger Corman tarafından sinemaya aktarılan kült yapım, 1982’de bir müzikale, 1986’da ise Frank Oz versiyonuna dönüşmüştü… Filmi yeniden çekme fikrinin James Corden’dan çıktığı söyleniyor.