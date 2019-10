A Star Is Born: Amerikan Rüyası Bir Kez Daha Canlanıyor Hollywood’un belki de en sevdiği projelerden birisi olan A Star Is Born bir kez daha karşımıza yeni uyarlamasıyla çıkıyor....

A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs)...