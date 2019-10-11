izlenim A Star Is Born: Yıldızlar Söner, Şarkılar Daima Akıllarda Kalır A Star Is Born: Amerikan Rüyası Bir Kez Daha Canlanıyor Hollywood’un belki de en sevdiği projelerden birisi olan A Star Is Born bir kez daha karşımıza yeni uyarlamasıyla çıkıyor....

haber A Star Is Born’dan Bölümler Venedik'te ilk gösterimi yapılan ve çok beğenilen Bradley Cooper'ın yönettiği ve Lady Gaga ile başrolü paylaştığı A Star is Born'un vizyon tarihi yaklaştıkça, filmden paylaşılan görüntüler de artıyor....