Wachowski Kardeşler, The Matrix‘ten beri kullandıkları ofislerini bu hafta satışa çıkardıklarını duyurdular. Chicago’da yer alan ofis beş milyon dolara satışa çıkarıldı. Ofislerini kapatma nedenleriyse halihazırda bir projenin (sinema veya dizi projesi) olmamasıydı. Kardeşler en son Netflix dizisi Sense8 ile meşgul olmuşlardı. Lilly Wachowski dizinin sadece ilk sezonunda yer almış, ikinci sezondan elini eteğini çekmiş, diziyi Lana Wachowski çekmişti. Lana kariyerinde ilk kez bir yapımı tek başına yönetmişti. Kardeşlerin ofisi kapatmalarının ardından “Sinemayı bırakıyorlar mı?” diye sorulmaya başlandı. The Film Stage’in haberine göre ne yazık ki bırakıyorlar.

Yazar Robert Cargill, “Bu yaz Lana’yla görüştüğümde sona geldiğini hissettiğini söyledi. Yani yapmayı düşündüğü her şeyi tamamladı,” demiş. Cargill kardeşlerin Steven Soderbergh gibi emeklilikten dönmelerini umut ediyor. Tabii emeklilik kararını açıkladıktan sonra dayanamayıp sinemaya dönen çok kişi var. Biz de Wachowskilerin çok geçmeden heyecanlandıracak bir projeyle dönmelerini umut ediyoruz. Kardeşlerin son filmleri bekleneni veremese de sinemaya ara verip kotardıkları Sense8 sorunlarına rağmen etkileyici bir dizi olmuştu.

Bound filmiyle sinemaya adım atan kardeşler bu filmden sonra The Matrix üçlemesini çekmiş, daha sonra kötü eleştiriler alan Speed Racer‘ı, fena bulunmayan Cloud Atlas‘ı, epey kötü eleştiriler alıp kasırga nedeniyle insanlar sinemaya gidemeyince gişede batan Jupiter Ascending‘i çekmişlerdi. Başarısız bulunan bu filmden sonra kardeşler Sense8 dizisinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmişlerdi. Wachowskiler, V For Vendetta‘nın sadece senaristliğini ve yapımcılığını, Ninja Assassin‘in yapımcılığını üstlenmişlerdi. Aslında bir dönem Wachowskiler birkaç proje açıklamışlardı: Farklı bir Robin Hood projesi olarak göze çarpan Hood, Irak Savaşı’nı konu alan ve buluntu film türündeki Cobalt Neural 9. Ne yazık ki bu filmleri çekemediler ve iki film de iptal edildi.