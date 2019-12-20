Alexander Payne, HBO için çekeceği Landscapers isimli mini dizide başrolü Olivia Colman’a teslim etti. Dizi İngiltere’yi bir dönem dehşet içinde bırakan katiller Susan ve Christopher Edwards’ın öyküsünü anlatacak.

Edwards ailesi, Susan’ın anne babasını öldürdükten ve bahçelerine gömdükten sonra 10 yıl boyunca maktullerin yaşadığı numarasını yapmış ve maaşlarını almaya devam etmişlerdi. Olayı daha fazla devam ettiremeyeceklerini anlayınca Fransa’ya kaçmışlar, paraları bitince de cinayetlerden 16 yıl sonra dönüp polise teslim olmuşlardı. İkili paralarının büyük bir bölümünü Gary Cooper’ın geride bıraktığı eşyaları almaya harcamıştı.

Dizinin senaryosu Colman’ın eşi Ed Sinclair tarafından yazıldı.