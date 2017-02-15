Larrain Kardeşlerden Kadınlar Hakkında İki TV Dizisi

Yönetmen Pablo Larrain ve yapımcı kardeşi Juan de Dios Larrain, Berlinale’de iki TV dizisi projesi için destek arayışındalar. Ni Una Menos ve Reinas isimli diziler Güney Amerika’da kadınların sorunlarına odaklanacak.

Pablo Larrain “Çektiğimiz filmler Hollywood filmi bile olsa sınırlı bir kitleye gidiyor. Ancak TV dizileri artık sinemaya göre daha hızlı yayılıyor. Kanal çok ve hepsinin dizi ihtiyaçları var. Diziler dünyayla bağlantı kurmak için daha uygun yapımlar haline geldi” sözleriyle niye TV dizisi işine girdiklerini açıkladı.

Ni Una Menos, Güney Amerika’nın farklı bölgelerinde aktivist kadınlarla çekilecek 8 bölümlük bir belgesel olacak. Sesini yükselten ve siyasette etkisi artan kadın hareketini konu alacak.

Reinas ise 12 bölümde 12 farklı hikayeyle kadınların yine Güney Amerika coğrafyasında çektiği acıları aktaracak.