Cannes Film Festivali‘nin yarışma filmleri duyurulduğunda Nuri Bilge Ceylan, Lars von Trier, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, Terrence Malick, Laszlo Nemes gibi ünlü isimlerin olmaması hemen dikkat çekmiş, tepki de toplamıştı. Neyse ki çok geçmeden Ceylan yeni filmi Ahlat Ağacı‘yla ana yarışmaya dahil edildi. Gilliam’ın yeni filmi The Man Who Killed Don Quixote ise kapanış filmi olacak (açılış filmi Asghar Farhadi’nin Everybody Knows‘u). Trier’in seri katil gerilimi The House That Jack Built ise yarışma dışı gösterilecek. Ana yarışma filmlerine Yann Gonzalez’in Vanessa Paradis’li filmi Knife + Heart ve Sergey Dvortsevoy’un filmi Ayka da dahil edildi.

Belirli Bir Bakış bölümüneyse Alejandro Fadel’in filmi Meurs, Monstre, Meurs, Joao Salaviza ve Renee Messora’nın filmi The Dead and the Others ve Sergey Loznitsa’nın filmi Donbass de dahil edildi. Gece Yarısı seçkisineyse Kevin Macdonald’ın Whitney Houston’la ilgili belgeseli Whitney ve HBO-Ramin Bahrani’nin filmi Fahrenheit 451 de dahil edildi.