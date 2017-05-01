2015’te vizyona girip ödülleri silip süpüren, yabancı dilde en iyi film Oscar’ını kazanan Saul fia/Son of Saul filminden sonra yetenekli yönetmen Laszlo Nemes kariyerine Sunset filmiyle devam ediyor. Saul fia‘yla Nazizme farklı bir açıdan yaklaşan Nemes bu kez vizörünü 1. Dünya Savaşı’nın ha başladı ha başlayacak zamanına, savaştan bir sene öncesine çeviriyor. 1913’te Budapeşte’de geçecek filmin merkezinde cesur ve korkusuz bir kadın olan Irisz Leiter yer alacak. Yetimhanede büyüyen bu kadın Macaristan’ın başkentine bir zamanlar ebeveynlerine ait olan, daha sonra ebeveynlerinin ortağı Oszkar Brill’in devraldığı şapka dükkanında çalışmak umuduyla gelecek. Ama Oszkar, Irisz’e iş vermeyi reddedecek. Bu sırada Irisz bir erkek kardeşinin -adı Kalman Leiter- olduğunu öğrenecek ve onu bulmaya çalışacak, onu ararken karanlık sırları keşfedecek.

Nemes, Sunset‘in çekimlerine Budapeşte’de hızla devam ediyor. Geçen yılki açıklamalarına göre bu filmi hem büyüme (coming-of-age), hem de gerilim türlerinde olacak. Başrolde Saul fia’da da rol alan Juli Jakab yer alıyor. Jakab’a 4 Months, 3 Weeks, 2 Days, Snowpiercer, Toni Erdmann filmlerinde rol alan Romanyalı aktör Vlad Ivanov eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliği ise Saul fia‘nın görüntü yönetmeni Matyas Erdely üstleniyor. Film ne yazık ki bu yıla yetişmeyecek. İlk gösterimi yüksek ihtimalle 2018’deki Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Filme dair yayınlanan ilk fotoğrafların kostüm denemeleri için çekildiklerini belirteyim.