seçki Usta Yönetmenlerin Hazırladıkları Yeni Diziler Tong Wars – Wong Kar Wai: Son filmi The Grandmaster‘dan sonra herhangi bir film çekmeyen Wong Kar Wai’nin Tong Wars adlı bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Amerika’nın Çin Mahallesi’nde geçecek...

haber Roman Polanski’nin Politik Filmi D.’nin İkinci Başrolü Jean Dujardin’in Oldu Roman Polanski, Alfred Dreyfus‘un hayatına odaklanan D. (J’accuse) adlı filmini yedi yıl önce duyurmuş ama pek çok nedenden ötürü bu filmi bir türlü çekememişti. Polanski bu projesinden vazgeçmedi ve...