13 Mayıs 2019
Rubber, Wrong, Wrong Cops gibi filmleriyle tanıdığımız ve ilgi çekici sinema anlayışına tav olduğumuz Quentin Dupieux’nün Cannes’da gösterim şansı bulan filmi Le Daim tanıtımlarını sürdürüyor.
Jean Dujardin’in canlandırdığı karakterin geyik derisi kıyafetlerle ilgili tutkusunun biraz aşırıya kaçmasını izleyeceğimiz film Dupieux’nün tüm eserleri gibi ilginç görünüyor. Dujardin’e filmde Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas ve Pierre Gommé eşlik etmiş.
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