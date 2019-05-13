Le Daim: Quentin Dupieux’den Yeni Bir Garip Güzellik

Dupieux'nün garip ve ilginç dünyası...
yazar: 13 Mayıs 2019

Rubber, Wrong, Wrong Cops gibi filmleriyle tanıdığımız ve ilgi çekici sinema anlayışına tav olduğumuz Quentin Dupieux’nün Cannes’da gösterim şansı bulan filmi Le Daim tanıtımlarını sürdürüyor.

Jean Dujardin’in canlandırdığı karakterin geyik derisi kıyafetlerle ilgili tutkusunun biraz aşırıya kaçmasını izleyeceğimiz film Dupieux’nün tüm eserleri gibi ilginç görünüyor. Dujardin’e filmde Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas ve Pierre Gommé eşlik etmiş.

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bakınıztv

yazar: Can Rende - May 8, 2019

yazar: bakınız - May 13, 2019

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