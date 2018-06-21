Son filmleriyle pek iyi eleştiriler alamayan, 20 yıl aradan sonra Marion Cotillard’la ikinci kez çalıştığı filmi Ismael’s Ghosts‘la da olumsuz eleştiriler alan Fransız yönetmen Arnaud Desplechin kariyerine Roubaix, une lumiere (Roubaix, A Light) filmiyle devam edecek. Başrolü Roschdy Zem‘in üstleneceği nisanda duyurulmuştu. Desplechin bu kez polisiye türünde bir film çekecek. Filmin merkezinde tecrübeli ve akıllı bir dedektif yer alacak. Desplechin bu ilk polisiye filminde yaşlı bir kadının iki kadın komşusunca öldürülmesini anlatacak. Zem dedektif Daoud’a, Antoine Reinartz çaylak polis Louis’e hayat verecek. Sara Forestier’se katillerden birini oynayacak. Desplechin senaryoyu Ava‘nın senaristi Lea Mysius’la birlikte kaleme almış.

Bugün gelen haberlere göre bu oyuncu kadrosuna ünlü aktris Lea Seydoux da dahil oldu. Aktrisin rolü açıklanmadı. Tahminimce diğer katili oynayacak. Gene de resmi açıklamayı beklemek gerek. Desplechin çekimlere yakında başlayacak. Bu arada Seydoux bu yıl Ari Folman’ın yeni filmi The Horse Boy‘da, 2019’daysa Ildiko Enyedi’nin yeni filmi The Story of My Wife‘ta rol alacak.