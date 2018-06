Waltz With Bashir filmiyle dikkatleri çeken İsrailli yönetmen Ari Folman‘ın yeni filmi duyuruldu. Folman, The Horse Boy adını verdiği filmini kaleme alıp yönetecek. Başroller Joel Kinnaman‘la Lea Seydoux‘ya teslim...

İki yalnız insanın aşkını anlattığı, 2017’de Berlinale’den Altın Ayı ödülünü kazanan On Body and Soul‘la dikkatleri çeken Macaristanlı yönetmen Ildiko Enyedi’nin yeni projesi açıklandı. Enyedi, The Story of My...