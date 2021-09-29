Lea Seydoux: Feminist Daniel Craig, Bond’u Değiştirdi

Madeleine Swann karakteriyle Bond serisine ayrı bir hava katan Lea Seydoux, Daniel Craig’e teşekkür etti:

“Daniel, karakteri ciddi bir değişime uğrattı. Daha insanlaştırdı, daha kompleks bir hale getirdi.”

“Bence Daniel feminist bir insan ve bu yaklaşımını da Bond karakterine taşıdı. Bond’u düz bir insan olarak canlandırmadı. Onun oynadığı filmlerdeki kadınlar olarak, Bond’un cinselliğini doyuracak karakterler olmadık. Hikayenin anlatımında daha etkin roller aldık.”

“Birçok aksiyon filminde kadınlar erkeklerin bakış açısından görülüyor. Bu durum Daniel Craig’in oynadığı filmlerde değişti. Zaten böyle olması da gerekiyordu.”

Seydoux, Lashana Lynch’in yeni Bond için isminin geçmesini de doğru bir gelişme olarak değerlendirdi:

“İsminin geçmesi bile Daniel’ın yarattığı değişimin başarısı… Dünyada nerede olduğumuzu ve ne yönde gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Lashana, bence mutlaka Bond’u oynamalı; oynamaması hata olur.”