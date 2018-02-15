izlenim On Body and Soul: İnsanları Sevmeyen Güvercin Engin Eryiğit, bizleri bir macar mezbahasına götüren ve ilginç bir hikaye anlatan Ildikó Enyedi filmi On Body and Soul hakkında görüşlerini yazdı....

haber Lea Seydoux, Thomas Vinterberg’in Denizaltı Gerilimi Kursk’te Rol Alacak Thomas Vinterberg sıradaki filmi Kursk‘ü geçen yılın sonbaharında çekmeyi planlıyordu. Filmi Rusya’da çekmek isteyen Vinterberg’e Rus hükümetinden onay gelmeyince çekimler bu yıla ertelenmişti. Çekimlere bu nisanda başlanacağı için Vinterberg...