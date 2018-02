İki yalnız insanın aşkını anlattığı, 2017’de Berlinale’den Altın Ayı ödülünü kazanan On Body and Soul‘la dikkatleri çeken Macaristanlı yönetmen Ildiko Enyedi’nin yeni projesi açıklandı. Enyedi, The Story of My Wife adını verdiği filmle setlere dönecek. Yapımcılar bu filmin başrolleri için Fransız aktris Lea Seydoux ve Norveçli aktör Anders Baasmo Christiansen‘le anlaştılar. Christiansen’le Seydoux filmin merkezindeki evli çifti oynayacaklar. Milan Fust’un aynı adlı kitabından uyarlanacak film 1920’lerde geçip denizci Jacob Storr’un bir mekânda arkadaşıyla birlikte otururken içeriye girecek ilk kadınla evleneceği üzerine iddiaya girmesini, içeriye Lizzy’nin girmesini, Jacob’ın Lizzy’le evlenme çabalarını konu alacak. Film İngilizce çekilecek. Çekimlere ancak 2019’da başlanabilecek. Çekim mekânları Paris, Hamburg, Budapeşte ve İtalya’nın güneyleri olacak.