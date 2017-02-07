Thomas Vinterberg sıradaki filmi Kursk‘ü geçen yılın sonbaharında çekmeyi planlıyordu. Filmi Rusya’da çekmek isteyen Vinterberg’e Rus hükümetinden onay gelmeyince çekimler bu yıla ertelenmişti. Çekimlere bu nisanda başlanacağı için Vinterberg filminin kadrosunu oluşturmaya başladı. Geçen yıl başroller Colin Firth’le Matthias Schoenaerts’e teslim edildiği açıklanmıştı. Bu iki oyuncuya Fransız aktris Lea Seydoux’nun eşlik edeceği bugün açıklandı. Luc Besson’un şirketi EuropaCorp’un yapımını üstlendiği film bir denizaltıda geçecek. Film 2000 yılında patlama yüzünden Barents Denizi’nde batan Rus denizaltısına odaklanacak. Filmi Saving Private Ryan‘ın senaristi Robert Rodel’ın kaleme aldığını da belirtelim.